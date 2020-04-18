أمونيكي: محمد صلاح نجح في أوروبا لحذفه مصطلح اليأس من قاموسه

أبدى إيمانيول أمونيكي، نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، حبه الشديد بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي. وقال نجم نيجيريا السابق خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" صلاح يعجبني كثيراً وأتابعه بشكل مستمر". برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" صلاح يعجبني كثيراً وأتابعه بشكل مستمر". وأكمل حديثه:" السبب الحقيقي وراء نجاح محمد صلاح هو عدم اليأس وحذف هذا المصطلح من حياته، فربما في بداية مشواره لم ينل اعجاب البعض ولكنه اّمن بموهبته وبقدراته فوصل إلى ما هو عليه الاّن".

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