أمونيكي: أزمات الزمالك السابقة عطلت مسيرة شيكابالا

قال إيمانويل أمونيكي، نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، أن الأزمات التي عاشها النادي الأبيض في سنوات ماضية حينما كان محمود شيكابالا صغير السن، قد عطلتكثيرة من مسيرة موهبة الزمالك.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عندماكان شيكابالا في سن صغير عاش الزمالك العديد من الأزمات تسببت في عرقلة مشواره".
وأكمل:" شيكابالا لاعب موهوب ورائع ويعجبني كثيراً الاآن لتفهمه جلوسه على دكة البدلاء في بعض الأوقات وعدم الاعتراض على ذلك مطلقاً".
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