إيمانويل أمونيكي: كنت قلقاً على الزمالك أمام الترجي

قال إيمانويل أمونيكي، نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، أنه كان قلقاً على الفريق الأبيض في مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال

أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت قلقاً على الزمالك

بسب بحصده للسوبر وتوقعت أن يرد الترجي ولكن الزمالك كان رائعاً في مباراتي القاهرة وتونس".

وواصل:" لاعبو الزمالك كانوا عند حسن ظن جماهيرهم خلال مواجهتي الترجي وحققوا ما أرادوا بشخصيتهم داخل الملعب".