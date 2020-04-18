علي معلول: سعد سمير صاحب شخصية كبيرة وعودته ستزيد الأهلي قوة

تمنى التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشفاء سريعًا لسعد سمير زميله في الفريق الأحمر.

معلول قال في تصريحات تلفزيونية :"أتمنى الشفاء العاجل له وهو من اللاعبين الرجال،

وصاحب شخصية كبيرة، وإن شاء الله يعود قريبا للتدريبات الجماعية والمعسكرات، فالمعسكرات بدون سعد ليست معسكرات".

وأضاف :"عندما انتقلت للنادي الأهلي بشكل رسمي، ووقعت على العقود

وفي أول مران لي استقبلني سعد سمير".

وتابع :"سعد سمير ينجح في إخراج أي لاعب من الضغوطات قبل المباريات الكبيرة ويقوم بتخفيفها، وهو من اللاعبين المخلصين".

وأتم حديثه :"أتمنى أن يتعافى سريعًا ويعود للفريق في أسرع وقت، فلا شك أن عودته سوف تزيدنا قوة".