شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كينو فى الدورى المصرى قبل تصريحاته عن العودة للاجيبشيان ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إبداء البرازيلى ماركوس كينو، لاعب فريق بيراميدز والمعار للجزيرة الإماراتى ، تفضيله اللعب فى الأهلى إذا ما تلقى عرضا من قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك للعب لأحدهما، مفضلا اللعب بصفوف الأهلى عن الزمالك، بفضل طموحاته فى اللعب لفريق قوى بالدورى المصري، مؤكدا أن الأهلى يلعب دائما على الانتصارات وتسجيل الهداف وتحقيق البطولات.

وكان كينو أحد العناصر الاساسية فى بيراميدز ، وشارك معهم فى الكثير من المباريات ، نرصد فى السطور التالية كل ما قدمه كينو مع بيراميدز منذ التعاقد معه وحتى الرحيل الى الجزيرة الاماراتى على سبيل الاعارة .

شارك اللاعب مع بيراميدز فى 33 مباراة منها 32 بالدورى وواحدة بكأس مصر ، سجل 10 اهداف وصنع 11 لزملاؤه فى الفريق ، ولم يحصل وى على انذاران فقط خلال ارتداؤه قميص الفريق السماوى .

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وعن الدورى المصرى قال كينو: "الدورى المصرى فيه منافسة كبيرة وبه التحامات قوية ويملك مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون الفنيات الكبيرة، مشيرا إلى أن كرة القدم فى العالم أصبحت لا تخلتف من مكان إلى آخر، وفى مصر هناك العديد من الفرق التى تلعب كرة جيدة للغاية".

وواصل كينو: "الكرة المصرية مختلفة بعض الشيء فى عملية الالتحام وهو أمر ليس سيئا، ولكن هو نوع من المنافسة والمركز الذى ألعب فيه الكثير من الالتحامات".

نجح مؤخرًا مسئولو نادى بيراميدز فى إبرام صفقة من العيار الثقيل، وتعد هى الأولى للفريق السماوى فى الموسم المقبل، حيث تم الإعلان عن ضم أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلي فى صفقة انتقال حر، بعد أن رفض اللاعب التجديد للقلعة الحمراء.