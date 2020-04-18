شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: "شعرت إنى مصرى فى أزمتى مع جيريس".. وأبوتريكة أصابنى بالصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلي، بشعور الجماهير المصرية ومساندته بعد قرار آلان جيريس المدير الفنى السابق لمنتخب بتونس باستبعاده من المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019، قائلاً: "تلقيت رسائل دعم غير طبيعية، والجميع كان يقف بجانبى لدرجة أننى شعرت إنى مصرى".

أضاف معلول فى تصريحاته لقناة الأهلي: "لا أريد الحديث عن مدير فنى، أو عن قراراته، لكن كل ما أقوله أن يسامحه الله على ما فعله معى".

وعن هدف محمد أبو تريكة فى شباك الصفاقسى التونسى بنهائى بطولة افريقيا 2006 وحصد اللقب، قال على معلول، كنت أجلس حينها فى المدرجات والهدف أصابنى بالصدمة.

كما أكد معلول إن أغنية "التالتة شمال" تعد من أغانيه المفضلة، ووجه فى نهاية حديثه رسالة للجماهير، مطالبهم بمساندة الفريق ودعم اللاعبين كما هو معتاد من أجل حصد البطولات والألقاب.

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

ويحرص الدولى التونسى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومي في صالة الجيم، وفقاً للحصة التدريبية التي ألزم به رينية فايلر مدرب الأهلي، لاعبي الفريق، ليكونوا على أتم الجاهزية في حالة عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وفضل علي معلول البقاء في مصر رغم توقف النشاط الرياضي، تخوفاً من الحجر الصحي الذي كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً في حالة عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.