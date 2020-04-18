شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكي: ديربي الزمالك والأهلي كان يشبه الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إيمانويل أمونيكي نجم نيجيريا ومنتخب الزمالك السابق، أن ديربي القاهرة الذي يجمع الأهلي والزمالك كان يشبه الحرب بسبب المنافسة الشرسة بين اللاعبين.

وأوضح امونيكي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أقصد بالحرب الروح القتالية التي كانت تظهر في المباراة من كلا الفريقين".

وأضاف:" القتال داخل الملعب كان أجمل ما في الديربي القاهري".

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ولمع اسم إيمانويل أمونيكي بالملاعب المصرية في تسعينيات القرن الماضي في فترة ذهبية لنادي الزمالك، وارتبط اسم الجوهرة النيجيرية بأحد أعظم الأجيال في تاريخ النادي، حيث توج معه بالدوري مرتين وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ومنه انتقل إلى سبورتنج لشبونة ثم إلى برشلونة.

وحقق أمونيكي العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده حيث ساهم في تأهل نيجيريا إلى ثمن نهائي كأس العالم 1994، وسجل هدف قاتلًا منح به بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 1996، كما توج مع "النسور" بكأس الأمم الإفريقية 1994.

وعلى مستوى التدريب، يملك "أمونيكي" مسيرة طيبة حيث قاد منتخب بلاده تحت 17 عامًا بالفوز بكأس العالم عام 2015، كما قاد منتخب تنزانيا للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ المنتخب التنزاني.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز مؤخرًا ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية، التي تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوي والاتحاد السكندري، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض في الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.