شكرا لقرائتكم معلول: أي حد بيعدي على الأهلي بيفوز بالدوري والجمهور يهمه بطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدولى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، عن عدد البطولات التى توج بها منذ انضمامه للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى إنه توج حتى الأن بـ 6 ألقاب بواقع "3 ألقاب دورى، و2 كأس سوبر، ولقب واحد كأس مصر".

أكد التونسى معلول فى تصريحاته لقناة الأهلي، أن بطولة الدورى تعد هى الأغلى، إلا أن المارد الأحمر اعتاد على حصدها، قائلاً: "أى حد هيتواجد فى الأهلي سيحصد الدورى بسهولة، لكن ينقصنى حصد لقب أفريقيا لاسعاد الجماهير، وتعلمنا فى النادى عدم الاستسلام، وظهر هذا فى مواقف كثيرة، ولو كان فريق أخر لهبط لدورى القسم الثانى".

أردف معلول: "وحصدنا بطولة الدورى رغم خروجنا من البطولة العربية والأفريقية وكنا فى أشد الحاجة لحصد بطولة هذا الموسم، وحينها تواجد 60 ألف مشجع فى المدرجات أمام صن داونز فى لقاء العودة وطالبونا بالدورى، وأصرينا أنا وزملائى على حصد اللقب والرد على المشككين فى الملعب وليس فى وسائل الإعلام".

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

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وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

ويحرص الدولى التونسى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومي في صالة الجيم، وفقاً للحصة التدريبية التي ألزم به رينية فايلر مدرب الأهلي، لاعبي الفريق، ليكونوا على أتم الجاهزية في حالة عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وفضل علي معلول البقاء في مصر رغم توقف النشاط الرياضي، تخوفاً من الحجر الصحي الذي كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً في حالة عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.