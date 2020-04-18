شكرا لقرائتكم أمونيكي: صلاح نجح في أوروبا لحذفه مصطلح اليأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال نجم نيجيريا السابق خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" صلاح يعجبني كثيراً وأتابعه بشكل مستمر". وأكمل حديثه:" السبب الحقيقي وراء نجاح محمد صلاح هو عدم اليأس وحذف هذا المصطلح من حياته، فربما في بداية مشواره لم ينل اعجاب البعض ولكنه اّمن بموهبته وبقدراته فوصل إلى ما هو عليه الاّن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمونيكي: صلاح نجح في أوروبا لحذفه مصطلح اليأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.