شكرا لقرائتكم عماد متعب: حسام البدرى فاادنى في بداية مسيرتى وضرنى في النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عماد متعب نجم الأهلى الأسبق عن علاقته بحسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى.

قال متعب في تصريحات لقناة "أون تيم سبورت" : " حسام البدرى له فضل كبير علي منذ أن كنت لاعباً في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وسبق أن اصطحبني لمقابلة الراحل صالح سليم في فرع مدينة نصر وتوقع لي أن أكون مهاجم المستقبل".

وأضاف: "البدري أفادني في مسيرتي كما أضرني قبل النهاية ولكن الخلافات انتهت ورفضت العمل معه مديراً للمنتخب كي لا يكون هناك حديث دائم حول وجود خلافات بيننا".