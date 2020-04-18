شكرا لقرائتكم عماد متعب: حسام البدرى فاادنى في بداية مسيرتى وضرنى في النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث عماد متعب نجم الأهلى الأسبق عن علاقته بحسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى.
قال متعب في تصريحات لقناة "أون تيم سبورت" : " حسام البدرى له فضل كبير علي منذ أن كنت لاعباً في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وسبق أن اصطحبني لمقابلة الراحل صالح سليم في فرع مدينة نصر وتوقع لي أن أكون مهاجم المستقبل".
وأضاف: "البدري أفادني في مسيرتي كما أضرني قبل النهاية ولكن الخلافات انتهت ورفضت العمل معه مديراً للمنتخب كي لا يكون هناك حديث دائم حول وجود خلافات بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب: حسام البدرى فاادنى في بداية مسيرتى وضرنى في النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.