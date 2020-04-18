شكرا لقرائتكم سيد معوض: علي معلول أفضل محترف في تاريخ الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد معوض، ظهير أيسر الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن التونسي علي معلول، يعد أفضل محترف في تاريخ الأهلي وانه من أبرز اللاعبين في الأهلي في السنوات الماضية.

وقال معوض، في تصريحات لقناة الأهلي:"علي معلول يُقدم مستويات متميزة مع النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق، وكان السبب الرئيسي في فوز الفريق الأحمر ببطولة الدوري الموسم الماضي".

وأضاف:"علي معلول من أهم الصفقات في تاريخ النادي الأهلي".

من جانبه أكد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، إنه رفض الانتقال لصفوف المارد الأحمر بقيمة الشرط الجزائى التى كان منصوص عليها فى تعاقده مع الصفاقسى التونسى.

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أضاف معلول فى تصريحاته لقناة الأهلي، أن قيمة الشرط الجزائى حينها كانت 500 ألف يورو، لافتًا إلى إنه فضل دخول الأهلي فى مفاوضات مع الفريق التونسى من أجل أن يستفيد من الصفقة، خاصة وأن الصفاقسى صاحب الفضل عليا.

وعن أول تدريب خاضه فى الأهلي، قال على معلول أن سعد سمير كان أول من استقبله فى التدريب، مشيرًا إلى أن سعد سمير المتخصص فى استقبال اللاعبين الجدد.

قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الزمالك لم يخسر بعد قضية لاعبه الهارب حمدي النقاز، رغم أن البعض يتعامل مع الأزمة أنها انتهت لصالح اللاعب وأن الزمالك استسلم وسيدفع المبلغ الموقع عليه وهو مليون و250 ألأف دولار.