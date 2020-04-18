شكرا لقرائتكم الجهاز الفني لأسوان يحذر لاعبيه من زيادة الأوزان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة مجدي عبد العاطي، لاعبي الفريق، من زيادة الأوزان، في ظل طول مدة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان الجهاز الفني لأبناء الجنوب قد وضع برنامج إعداد خاص للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم في فترة التوقف، ليكونوا جاهزين في حالة عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

من جانبه، قال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، في تصريحات خاصة، نتواصل مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيمللحفاظ على المستوى البدني.

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وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق ، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.