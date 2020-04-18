شكرا لقرائتكم لاعبو الانتاج الحربى يضعون شروطا للموافقة على تخفيض عقودهم بنسبة 20% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط لاعبو الانتاج الحربى صرف قيمة قسطين من عقودهم للموافقة على طلب ناديهم بتخفيض عقودهم بنسبة 20% بسبب أزمة كورونا ، ورحب بعض اللاعبين بالموافقة على التخفيض شريطة الحصول على راتب شهرين متأخرين قبل التوقيع على التنازل.

وفى وقت سابق ، أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن إدارة ناديه منحت اللاعبين حتى الآن 60% من قيمة عقود الموسم الحالي قائلا : "طلبت من اللاعبين ترك راتب شهرين والحصول على الشهرين المتبقيين".

وأوضح خالد مهدي: "طلبت التنازل عن 20% من قيمة الـ40 بالمائة التي تتبقى لهم من مستحقاتهم عن الموسم الحالي"، مضيفا: مبادرة اللاعبين التي أبلغوه بها لم تكن بقدر الحدث.

قال خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن ناديه ينتظر القرار النهائى الذى سوف تصدره اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري العام هذا الموسم سواء بعودتها أو إلغاؤها لحسم الملفات الشائكة فى الفريق ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : " ننتظر القرار النهائى للجبلاية لحسم ملف الراحلين عن الفريق بالإضافة للصفقات الجديدة وكذلك ملف تمديد عقود اللاعبين الذى تنتهى بنهاية الموسم الجارى وكل هذه الامور متوقفة لحسم غموض بطولة الدوري لأنها ستكون الفيصل فى قرارات كثيرة".

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وفى وقت سابق ، حذر خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى لاعبيه من الظهور فى البرامج التليفزيونية دون الحصول على اذن مسبق منه خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها اللاعبين ، وأخطر لاعبيه الأجانب المتواجدين بالقاهرة برفقة أسرهم بمواعيد حظر التجول فى مصر حتى يتفادى اللاعبين الخروج فى أوقاتها منعاً للازمات ،وقام مختار مختار المدير الفني للفريق ومحمد عبد الله المدرب العام بإجراء الاتصالات الهاتفية باللاعبين وتذليل اي عقبات تواجههم ، في ظل الأجواء الصعبة التي يمر بها العالم في الأيام الأخيرة .

ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا ، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي .