نهيان بن زايد يقف على مستجدات عمل القطاع الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2020 الذي تم عقده عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمتابعة سير الخطط والمبادرات الرياضية ومناقشة مستجدات مراحل عمل القطاع الرياضي في إمارة أبوظبي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من: محمد ثاني مرشد الرميثي «نائب الرئيس»، الدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني، محمد حمد جابر الهاملي، الدكتور عارف سلطان الحمادي، عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان، محمد إبراهيم المحمود، سويدان راشد الظاهري، بجانب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وفي بداية الاجتماع توجه سموه بالشكر للقيادة الرشيدة ودورها الريادي في دعم استمرارية منظومة الأعمال والخدمات عن بُعد، عبر خططها التقنية وتطبيقاتها الذكية في جميع ممارسات العمل اليومي وبكافة المجالات، كما أشاد سموه بالجهود الوطنية الكبيرة لخط الدفاع الأول المتمثل بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الجهات المختصة، في ظل تفانيهم وحرصهم على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).

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واطلع سموه على مقترح أجندة الفعاليات الرياضية لعام 2020-2021، وقرر المجلس التأكيد على استمرار إيقاف الفعاليات والأنشطة الرياضية في أبوظبي حتى إشعار آخر، وتم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق المقدم من قبل رئيس اللجنة الدكتور عارف سلطان الحمادي، وقرر المجلس بناء على ذلك باستحداث إدارة الامتثال والرقابة على الأندية ضمن الهيكل التنظيمي لمجلس أبوظبي الرياضي، والتأكيد على أهمية دور ومتابعة مجالس إدارات الأندية في مراقبة الصرف والالتزام بالميزانيات السنوية المعتمدة وضرورة تسديد كل الالتزامات المتراكمة عليها قبل بداية الموسم القادم، كما أكد المجلس ضرورة تطوير آليات التدقيق الداخلي والخارجي وتفعيل دور لجان التدقيق بكافة أندية أبوظبي، وتكليف نائب الرئيس محمد ثاني الرميثي بالاجتماع مع الأندية لمتابعة تطبيق هذه الخطط والإجراءات.

واطلع سموه على المبادرات والحملات التي يقدمها مجلس أبوظبي الرياضي والمحفزة على ممارسة الرياضة عن بعد مع الالتزام المنزلي ضمن حملة «خلك في البيت» والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع بجانب الرياضيين، وانعكاسها المهم في تعزيز التواصل والتفاعل بالأنشطة الرياضية.

ودعا سموه إلى مواصلة تقديم المبادرات والفعاليات الرياضية المجتمعية عن بُعد، ودعم قطاع الرياضة بكافة الخدمات والخطط والبرامج التطويرية في ظل المرحلة الحالية.