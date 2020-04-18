شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: القيادة غير مرتبطه بإرتداء الشارة.. والزمالك أفلت من نتيجة كبيرة في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، بجمهور المارد الأحمر، مؤكدًا إنه ليس له مثيل على مستوى العالم، خاصة وأن الجمهور يساند الكيان فقط ولا يدعم الأشخاص.

وعن شارة قيادة الأهلي، قال على معلول: "القيادة غير مرتبطة بإرتداء الشارة، والشخصية هى الأساس، وأغلب نجوم الأهلي يتمتعون بالشخصية القيادة ويظهر ذلك داخل المستطيل الأخضر".

وعن مواجهة الزمالك فى لقاء السوبر الذى انتهى بنتيجة 3 / 2 للمارد الأحمر، قال الظهير التونسى، أن اللاعبون كان هدفهم تحقيق الفوز فى تلك المباراة بنتيجة كبيرة، إلا أن ظروف اللقاء جاءت عكس رغبتنا خاصة بعدما تعرض ياسر إبراهيم ومحمود متولى للإصابة.

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كما تحدث معلول عن رغبة الثأر من فريق صن داونز الجنوب أفريقى، بعد الخسارة بنتيجة 5/0 فى البطولة الأفريقية، قائلاً: "كنا نرغب فى مواجهة صن داونز بعد تلك الخسارة بأى طريقة لرد اعتبارنا، وتحققت رغبتنا فى النسخة الحالية من البطولة الأفريقية ونجحنا فى اقصائهم، ولو كنا خسرنا مرة أخرى كان من الأفضل أن نرحل جميعنا".

تابع: "السويسرى رينه فايلر المدير الفنى الحالى تعامل معانا بهدوء فى تلك المباراة، وكان يدعمنا بكل قوة، وكتب على السبورة الفوز لنا لتحفيز اللاعبين".

وعن الرحيل عن النادى الأهلي، أكد على معلول إنه يتلقى العديد من العروض فى كل فترة انتقالات وكان أكبر عرض حصل عليه النادى فى الموسم الماضى، إلا إنه وجد تمسك من الإدارة بوجوده لذلك فضل الاستمرار وعدم تفضيل العرض المالى الأكبر على حبه للكيان والجماهير.

وشارك معلول منذ انضمامه للأهلى فى 2016 في 121 مباراة سجل خلالهما 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.