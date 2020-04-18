شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مصر بلا كرة قدم حقيقية..والصراعات شعار المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن مصر تفتقر لكرة القدم الحقيقية فى السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن الصراعات والتصريحات المتبادلة هى شعار المرحلة وللأسف يلجأ اللاعبون السابقون لتصريحات ساخنة وخروج عن النص من أجل الظهور على الساحة الرياضية.

وقال يونس فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن جيله فى الزمالك حقق بطولات كثيرة بسبب الادارة المحترفة لحلمى زامورا الذى استطاع أن يقود الفريق لمرحلة تاريخية، بجانب الاعتماد على قطاع الناشئين وأبناء النادى مشيرا إلى ان فاروق جعفر كان قائد محنك واستطاع أن يقود الفريق بخبرته الكبيرة.

تابع نجم الزمالك السابق أن الإصابة حرمته من الإنضمام لمنتخب مصر فى مونديال ايطاليا عام 1990، موضحا أن محمود الجوهرى المدير الفنى السابق للفراعنة تحدث معه وأكد أهمية انضمامه للمنتخب لأن المنتخب كان يفتقد اللاعب الذى يجيد بناء هجمة فى وسط الملعب، ولكن الإصابة حرمته من السفر لايطاليا.

وقال يونس أن علاقة لاعبى الأهلى والزمالك دائما تكون على أفضل ما يكون خارج الملعب، وما يحدث داخل الملعب يكون مجرد حماس نرفزة ملعب ، ولكن دائما ما تكون العلاقات قوية بين اللاعبين بحكم التواجد فى المنتخبات والمحافل الكبرى، مناشدا المتعصبين وهواة اثارة المشكلات بعدم تصدير العنف والتعصب للجماهير المصرية عن طريق وسائل الاعلام والسوشيال ميديا.