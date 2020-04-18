شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس السابق: نصحت معلول بالبقاء فى الأهلى عن الاحتراف الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل معلول المدير الفنى السابق لمنتخب تونس، إنه نصح على معلول ظهير أيسر النادى الأهلي، بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، ورفض عرض الاحتراف الأوروبى الذى تلقاه فى الفترة الأخيرة.

قال نبيل فى تصريحاته لقناة الأهلي: "على معلول طلب منى النصيحة عندما تلقى عرضًا للإحتراف فى أحد الأندية الأوروبية، وعندها نصحته بالاستمرار مع المارد الأحمر وعدم الرحيل، خاصة وأن الأهلي من أكبر الأندية الأفريقية ومصنف عالميًا".

تابع المدبر الفنى السابق لمنتخب تونس، إنه يتمنى التوفيق لمعلول فى مشواره مع المارد الأحمر، وأن يستمر فى الملاعب لمدة 6 أو 7 سنوات مقبلة، قائلاً له: "كلما زاد العمر كلما ازدت خبرة".

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

ويحرص الدولى التونسى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومي في صالة الجيم، وفقاً للحصة التدريبية التي ألزم به رينية فايلر مدرب الأهلي، لاعبي الفريق، ليكونوا على أتم الجاهزية في حالة عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وفضل علي معلول البقاء في مصر رغم توقف النشاط الرياضي، تخوفاً من الحجر الصحي الذي كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً في حالة عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.