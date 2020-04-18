شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: على معلول وأزارو بيحبوا الأهلي بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعد سمير لاعب فريق الأهلي عن العلاقة القوية التى تربطة مع التونسي علي معلول و من أبرز لاعبي الفريق في الفترة الماضية حيث ساهم بشكل كبير فى حصد البطولات و ظهورة القوى فى المباريات الهامة .

وأوضح سعد سمير خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي قائلا " علي معلول، من اللاعبين المميزين بالفريق الأحمر، حيث يُعد من أهم مفاتيح اللعب داخل الملعب و علي معلول والمغربي وليد أزراو، من اللاعبين الرجالة بيحبوا الأهلي بجد وبيخلصوا للنادي و نشعر دائمًا أن علي معلول، مصري فهو تأقلم سريعًا مع الفريق".

يستعد سعد سمير مدافع النادي الأهلي ، للعودة إلي الملاعب مرة أخري بعد انتهاء فترة العلاج من الإصابة التي لحقته في شهر سبتمبر الماضي ، خلال مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي فى دورى أبطال أفريقيا