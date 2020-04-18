شكرا لقرائتكم خبر عن معلول عن محمد عبد الوهاب: "اللى يحب الأهلى الجمهور لا ينساه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلي، عن مدى حب الجماهير للراحل محمد عبد الوهاب لاعب الفريق السابق، قائلاً: "سمعت عنه كثيرًا واستشعرت مدى حب الجماهير له، رحمة الله عليه، ومن يحب الأهلي الجمهور لا ينساه".

وعن مواجهات الأهلي والزمالك قال معلول فى تصريحاته لقناة الأهلى، أن الفوز على الأبيض يعد أمر ضرورى ولابد من تحقيقه سواء حصد الأهلى لقب الدورى أم لم يحصده، قائلاً: "فى حالة حصد اللقب فالفوز على الزمالك يكون لاثبات جدارتنا وأحقيتنا فى الدورى، واسعاد جماهيرنا، أما إذا كنا بعيدين عن البطولة فحينها يعد الفوز على الزمالك ضرورى لإرضاء الجماهير".

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

Advertisements

وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

ويحرص الدولى التونسى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومي في صالة الجيم، وفقاً للحصة التدريبية التي ألزم به رينية فايلر مدرب الأهلي، لاعبي الفريق، ليكونوا على أتم الجاهزية في حالة عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وفضل علي معلول البقاء في مصر رغم توقف النشاط الرياضي، تخوفاً من الحجر الصحي الذي كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً في حالة عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.