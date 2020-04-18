شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار لائحة اعتبار لاعب من شمال افريقيا محلى فى مصلحة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تمسك اتحاد الكرة بتطبيق قرار تقليص الأجانب في الدوري الموسم المقبل، فان إدارة الزمالك أصبحت تنتظر ان يكون هناك استثناءات في القرار خاصة ان الأندية لم تحصل علي الوقت الكافي لترتيب اوراقها وتوفيق أوضاعها بالنسبة للمحترفين الأجانب.
الاستثناء الوحيد الذي سيحل أزمة الزمالك هو اعتبار لاعب واحد من لاعبي شمال افريقيا لاعبا مصريا لان الزمالك يضم 3 لاعبين من شمال افريقيا وهم المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي بخلاف عودة حميد احداد المغربي والمعار الي فريق الرجاء المغربي هذا الموسم، وأيضا وجود الكونغولي كاسونجو في قائمة الفريق، واعارة النيجيري معروف يوسف والايفواري رزاق سيسيه.
من ناحية قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إعادة تقييم جميع لاعبي الفريق المعارين في الموسم الحالي، بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل.
الجهاز الفني للزمالك يبحث الاعتماد علي اللاعبين المصريين بصورة أكبر خلال الموسم المقبل في ظل احتمال ان يكون عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق 3 لاعبين فقط، ويعتمد الزمالك هذا الموسم علي الثلاثي محمد اوناجم واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بصفة أساسية مما يعني ان صفقات الزمالك المنتظرة في الصيف المقبل ستكون جميعها مصريين الا في حالة الاستغناء عن احد الثلاثي المتواجد.
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