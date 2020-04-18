شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال: مفاوضات الزمالك لم تكن جادة.. وأجيرى أخطأ أمام جنوب افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على غزال لاعب لاريسا اليونانى، أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة عن طريق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك الذى عقد جلسة معه، موضحا أن المفاوضات لم تكن جادة.

قال غزال فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن مفاوضات الزمالك معه لم ترتق لمرحلة الجدية، مشيرا إلى أن الإستبدال كان أحد أهم أسباب تعثر المفاوضات حيث كان الزمالك يمتلك مقعدا واحدا فى القائمة وفضل مسئولو الابيض قيد كاسونجو.

وتطرق على غزال للحديث عن منتخب مصر فى مرحلة المكسيكى أجيرى ، وقال إن المدرب المكسيكى أخطأ فى إدارة مباراة جنوب افريقيا ولم يظهر اللاعبون بالمستوى الأمثل ووقع فى أخطاء تكتيكية تسبب فى الخسارة ووداع بطولة امم افريقيا 2019 من دور الـ16 وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة مع الجماهير الغاضبة.

وعن وجود حالة من الانفلات فى معسكر المنتخب، قال لاعب لاريسا أن معسكر المنتخب كان منضبطا لحد كبير إلا أن الخواجة كان يسمح فى اليوم التالى من المباريات لبعض الأصدقاء والمقربين من اللاعبين من التواجد خاصة وأن المنتخب دخل فى معسكر طويل بالاسكندرية قبل نقله للقاهرة قبل البطولة وهو ما تسبب فى حالة من الملل لذا كان المدير الفنى يوافق على بعض الزيارات لكسر الملل وخاصة للاعبين المحترفين خارج مصر.