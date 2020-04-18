علي غزال يكشف مفاوضات الزمالك من أجل ضمه

أكد علي غزال لاعب لاريسا اليوناني ومنتخب مصر، أنه يتواجد الآن في بلجيكا والدولة تطبق حجر جزئي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال علي غزال في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير: "الدوري اليوناني جيد وعمرو وردة لعب دور كبير في انسجامي مع لاريسا".

وواصل: "عقدي مع لاريسا اليوناني يمتد لمدة موسم ونصف".

أما بشأن كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، قال "منتخب مصر لم يكن في حالته في مباراة جنوب إفريقيا بثمن نهائي أمم إفريقيا 2019".

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وتابع: "ما قيل عن تأثر لاعبو المنتخب بالأجواء المصاحبة للمعسكر أثناء الكان غير صحيح".

وأردف : "ما أثير من جدل حول بقاء وردة من عدمه تسبب في بعض البلبلة بين اللاعبين، الانضباط والتركيز بين لاعبي المنتخب في الكان كان على أعلى مستوى".

وأنهى حديثه عن مفاوضات الزمالك، قال" الزمالك تواصل معي بشكل ودي في ديسمبر بخصوص اللعب في صفوفه لكن لم يحدث توافق، قصة الاستبدال كانت سببا رئيسيا في تعثر مفاوضات الزمالك معي".