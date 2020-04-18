حسام حسن مهاجم سموحة: أمامي فرصة للعب في الدوري الأمريكي

أكد حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري أن يمتلك فرصة جيدة من أجل اللاعب في الدوري الأمريكي خلال الفترة القادمة .
وقال اللاعب في تصريحاته خلال حلوله ضيفًا على برنامج ملعب ONTIME الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: " أحد الوكلاء تواصل مع رئيس نادي سموحة فرجا عامربخصوص اللعب لأحد الأندية في الدوري الأمريكي ".
وأكد حسام حسن أن قرار رحيله عن النادي من عدمه بيد الإدارة الحالية حيث أنه مازال متبقيًا في عقده موسم ونصف الموسم مع سموحة .
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