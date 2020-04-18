علي معلول: جميع لاعبي الأهلي جاهزون لعودة النشاط الكروي

قال علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري، رينيه فايلر، على تواصل مستمر مع اللاعبين، من خلال إرسال برامج تدريبية عبر الـ«واتس آب»، يقوم الجميع بتنفيذها من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، بهدف عدم استنزاف الكثير من الوقت، بعد عودة الحياة من جديد إلى شريان كرة القدم في مصر وإفريقيا، والاستمرار في المنافسة على البطولات.

وقال معلول: «أقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي

بحديقة أحد الفنادق التي يملكها أحد أصدقائي، وجميع اللاعبين يؤدون تدريباتهم بقوة وملتزمون بالبرامج التدريبية».

وأشار الظهير الأيسر إلى أن جميع اللاعبين جاهزون لعودة النشاط في أي وقت، وأن الأهلي قطع مشوارًا كبيرًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في استكمال مشواره بقوة بعد الوصول إلى الأمتار الأخيرة في السباق من أجل التتويج باللقب.

وأوضح معلول أنه ولد في مدينة صفاقس في تونس، وأنه توجه للاختبار في نادي الصفاقسي، ومن أول لمسة اختاره أحد المدربين ليكون مع فرق الناشئين بالنادي، بعد فترة الاختبار.

وشدد الظهير الأيسر التونسي على أنه في جميع مراحل الناشئين لعب جناحًا أيسر، وأن هناك بعض المدربين الذين أقنعوه باللعب في مركز الظهير الأيسر حتى يكون له اسم في كرة القدم، وبعد أسبوع من تعديل مركزه تم تصعيده إلى الفريق الأول، وحصل على لقب هداف الدوري في جميع منافسات الناشئين، وأن مباراة شبيبة القيروان كانت أول مباراة له مع اللاعبين الكبار في الصفاقسي.