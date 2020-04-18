إيمانويل أمونيكي: "الحرب" أجمل ما في ديربي الزمالك والأهلي

قال إيمانويل أمونيكي أن ديربي القاهرة الذي يجمع بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يشبه الحرب. وأوضح امونيكي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أقصد بالحرب الروح القتالية التي كانت تظهر في المباراة من كلا الفريقين". بالحرب الروح القتالية التي كانت تظهر في المباراة من كلا الفريقين". وأضاف:" القتال داخل الملعب كان أجمل ما في الديربي القاهري".

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