إيمانويل أمونيكي يشيد بولاية ديفيد ماكاي للزمالك

أشاد إيمانويل أمونيكي نجم فريق الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، بولاية المدير الفني الأسبق للنادي ديفيد ماكاي. وقال إيمانويل خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ماكاي كان مدرباً هادئاً ومتواضعاً للغاية". برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ماكاي كان مدرباً هادئاً ومتواضعاً للغاية". وواصل:" هذا الرجل كان مدرب رائع واستطاع أن يدير الفريق بشكل جيد خلال جيل الزمالك الذهبي الذي حقق في ولاية عدة ألقاب برفقه مساعده وقتها فاروق جعفر".

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