مهاجم سموحة: الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يتواصل معي

أكد حسام حسم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري لم يتواصل معه خلال الفترة الأخيرة .
وقال حسام حسن في تصريحاتهخلال حلوله ضيفًا على برنامج ملعب ONTIME الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: " لم يحدث أي تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري خلال الفترة الأخيرة بشأن الانضمام إلى صفوف الفراعنة ".
وأكد اللاعب أنه في خدمة منتخب مصر بأي وقت مضيفًا: " وجود حسام حسن كمدير فني لسموحة أضاف لي الكثير خلال الفترة الأخيرة ومنحي الكثير من الخبرة والثقة ".
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