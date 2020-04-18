إيمانويل أمونيكي: حلمي أن يُتوج منتخب أفريقي بكأس العالم

أعرب إيمانويل أمونيكي، نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، عن حلمه بتتويج أحد المنتخبات الأفريقية بلقب كأس العالم مستقبلاً. وقال أمونيكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أتمنى أن أستمر على قيد الحياة حتى أرى منتخب أفريقي يصعد على منصات التتويج بالمونديال". على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أتمنى أن أستمر على قيد الحياة حتى أرى منتخب أفريقي يصعد على منصات التتويج بالمونديال". وأكمل:" لدينا مواهب كبيرة في أفريقيا ولكن يغيب عنا التنظيم التكتيكي في الملعب وعلينا تطوير مواهبنا بشكل أفضل داخل قارتنا".

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