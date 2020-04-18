مهاجم سموحة: مصطفى محمد ووليد أزارو "ممتازين" ومروان محسن يحتاج للثقة

أشاد النجم حسام حسن لاعب فريق سموحة الأول لكرة القدم بمستوى الثنائي مصطفى محمد لاعب الزمالك ووليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار إلى نادي الاتفاق السعودي في الوقت الحالي . نادي الاتفاق السعودي في الوقت الحالي . وقال نجم سموحة في تصريحاته خلال برنامج ملعب ONTIME الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير : " مصطفى محمد ووليد أزارو من المهاجمين الممتازين ومروان محسن يحتاج للثقة ". يقدمه الإعلامي أحمد شوبير : " مصطفى محمد ووليد أزارو من المهاجمين الممتازين ومروان محسن يحتاج للثقة ". وأضاف مهاجم النادي السكندري: " سموحة من أكثر الأندية التزاما بسداد مستحقات اللاعبين".

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