حسين السيد يروي تفاصيل أزمته مع محمود الجوهري

روى حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أزمته مع الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق لمنتخبنا القومي.

وقال السيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر

شاشة قناة الزمالك:" الجوهري كان يضعني رقم 3 بالنسبة لحراس مرمى منتخب مصر".

وأضاف:" ذهبت للجوهري وأبلغته أنني أريد أن أكون رقم 1

أو 2 على أقل تقدير، ومن بعدها لم يضمني الجوهري للمنتخب".

وواصل:" الجهاز الفني لمنتخب مصر وقتها أكد أن استبعادي فنياً".

وأنهى حديثه مؤكداً أن من بعد هذه الواقعة قام جميع مدربي منتخب مصر بضمه عدا محمود الجوهري في ولاياته للفراعنة.