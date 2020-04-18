شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفاوض مدربه المُقال بوكيتينو لتخفيض راتبه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب نادي توتنهام الإنجليزي مدربه المقال من منصبه، الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، بتخفيض راتبه المتفق عليه بعد إقالته، بسبب معاناته مالياً إثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل». وكتبت الصحيفة الجمعة أن «توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8.5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10.5 ملايين دولار)، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب فيروس كورونا».
وكان رئيس النادي دانيال ليفي اتفق مع بوكيتينو على تسديد راتبه حتى إيجاد وظيفة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | توتنهام يفاوض مدربه المُقال بوكيتينو لتخفيض راتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.