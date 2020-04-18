الامارات | توتنهام يفاوض مدربه المُقال بوكيتينو لتخفيض راتبه

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفاوض مدربه المُقال بوكيتينو لتخفيض راتبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب نادي توتنهام الإنجليزي مدربه المقال من منصبه، الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، بتخفيض راتبه المتفق عليه بعد إقالته، بسبب معاناته مالياً إثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل». وكتبت الصحيفة الجمعة أن «توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8.5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10.5 ملايين دولار)، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب فيروس كورونا».

وكان رئيس النادي دانيال ليفي اتفق مع بوكيتينو على تسديد راتبه حتى إيجاد وظيفة جديدة.