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الامارات | توتنهام يفاوض مدربه المُقال بوكيتينو لتخفيض راتبه

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لندن ■أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب نادي توتنهام الإنجليزي مدربه المقال من منصبه، الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، بتخفيض راتبه المتفق عليه بعد إقالته، بسبب معاناته مالياً إثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل». وكتبت الصحيفة الجمعة أن «توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8.5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10.5 ملايين دولار)، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب فيروس كورونا».

وكان رئيس النادي دانيال ليفي اتفق مع بوكيتينو على تسديد راتبه حتى إيجاد وظيفة جديدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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