الامارات | اتحاد اليد يعقد اليوم أول اجتماع مرئي عن بُعد.. ويناقش مستقبل المسابقات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعقد اليوم أول اجتماع مرئي عن بُعد.. ويناقش مستقبل المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس إدارة اتحاد اليد، ظهر اليوم الساعة الثانية عشرة، اجتماعه المرئي الأول عن بُعد، يناقش خلاله خمسة محاور مهمة تتعلق بالمرحلة المقبلة، من أبرزها اعتماد مواعيد استكمال المسابقات لفئات المراحل السنية لموسم 2019-2020، ودوري السيدات، وتشكيل لجنة المراجعة للنظام الأساسي للاتحاد، بما يتماشى مع اللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة.

وقال أمين السر العام لاتحاد اليد، نبيل عاشور، لـ«الإمارات اليوم»: «دفع توقف النشاط الرياضي، الشهر الماضي، جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى اتباع وسائل تتيح للاتحاد استمرارية التواصل عبر الاعتماد على الوسائل المتاحة من البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الإعداد للاجتماع المرئي الأول عن بُعد، والسير على نهج الحكومة واللجنة الأولمبية الوطنية، في تسيير أمور العمل».

وأضاف: «سنعرض محضر اجتماع المجلس الذي انعقد مارس الماضي، متبوعاً باعتماد مواعيد استكمال مسابقات المراحل السنية لموسم 2019-2020، عبر بطولتي سوبر الشباب ودوري الناشئين اللتين لم تستكملا، بالإضافة إلى تحديد مواعيد بدء مسابقات جميع المراحل السنية للموسم الجديد، وكذلك اعتماد موعد استكمال الدور الثاني لبطولة الدوري العام للسيدات التي تم إيقافها مارس الماضي للأسباب ذاتها».

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وتابع: «المحور الرابع سيناقش الشروط الخاصة بقيد وتسجيل اللاعب المقيم في الدولة للموسم المقبل 2020-2021، وفقاً لقرارات الجمعية العمومية التي عقدت الشهر الماضي، في ظل التحفظات التي أبدتها الأندية على ما شهده الموسم الحالي من تعاقدات على صعيد هذه الفئة».

واختتم: «خامساً، سنناقش تشكيل لجنة خاصة بمراجعة النظام الأساسي للاتحاد، بعد أن تم وضع الصيغة الأولية لهذا النظام بما يتماشى مع اللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة».