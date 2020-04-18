الامارات | «تحدي الطواف الافتراضي» غداً.. وجوائز قيمة للفائزين

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الطواف الافتراضي» غداً.. وجوائز قيمة للفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «تحدي الطواف الافتراضي» للدراجات الهوائية ضمن حملة «مضمارك في بيتك»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، في إطار مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم». ويتضمن التحدي خمس مراحل مختلفة تقام كل مرحلة في يوم منفرد، وتنطلق المنافسات في الساعة الخامسة مساء غد، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، وتحمل المرحلة الأولى اسم «القدرة» وتبلغ مسافتها 85 كيلومتراً، ويمكن المشاركة فيها من الساعة الخامسة مساء غد حتى الثامنة مساءً، وتنطلق المرحلة الثانية «ند الشبا» بعد غد، وتقام الثالثة «حتا - الحلقة الخضراء» الثلاثاء المقبل، والرابعة «جميرا كايت بيتش» الأربعاء المقبل، وتقام المرحلة الخامسة «حديقة مشرف» الخميس المقبل.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «يمكن للجمهور من الجنسيات كافة ومن مختلف الأعمار والمستويات البدنية المشاركة في التحدي من خلال تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية (Dubai cycling)، الموجود على متاجر التطبيقات (أندرويد وأبل وآي أو إس)». وأضاف المجلس: «خصص مجلس دبي الرياضي جوائز للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مجموع مراحل السباق والمقدمة من (سايكل هب)، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على دراجة آليز المتخصصة للمحترفين، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على ست خدمات صيانة للدراجة من الباقة الذهبية لسايكل هب، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على الحذاء الفاخر من نوع (s-works road 7) المخصص لسباقات الدراجات الهوائية، كما يحصل الفائز بالمركز الرابع على خوذة رأس من نوع بريفيل المخصصة للدارجات الهوائية، ويحصل الفائز بالمركز الخامس على خدمات ممتاز من سايكل هب، فيما يحصل الفائزون من المركز السادس حتى المركز العاشر على حقيبة أدوات صيانة الدراجات الهوائية».