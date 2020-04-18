الامارات | نوف العنزي.. لاعبة ومدربة وحكم ومهندسة أمن معلومات

شكرا لقرائتكم خبر عن نوف العنزي.. لاعبة ومدربة وحكم ومهندسة أمن معلومات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات نوف العنزي أنها لم تتأثر بإيقاف تدريبات «أبيض السيدات» بسبب احترازات الأمن والسلامة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنها تؤدي تدريبات يومية مع زميلاتها في المنتخب الوطني، ما أسهم في حفاظها على لياقتها البدنية وجاهزيتها لاستئناف التدريبات والمباريات عقب انتهاء هذه الفترة الاستثنائية.

وقالت نوف العنزي لـ«الإمارات اليوم» إن «الأمور تغيرت بالنسبة لطريقة التدريبات»، موضحة: «بالتأكيد هناك تغيير بالنسبة لتدريبات اللاعبات مع المنتخب الوطني، إذ إن الاختلاف الأبرز هو أن التدريبات باتت فردية، وكل لاعبة تتدرب في منزلها، لكننا عوضنا ذلك من خلال التدريبات اليومية باستخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي وتأدية التدريبات بكل جدية واهتمام في المنزل».

وأشارت إلى أن «الأبيض» كان يستعد للمشاركة في كأس الخليج في مارس الماضي، وقالت: «كنا وصلنا إلى درجة كبيرة من الجاهزية استعداداً للمشاركة في كأس الخليج لكرة الصالات في الكويت، ولكن تم تأجيل البطولة للعام المقبل، إذ سيكون أمامنا العديد من الاستحقاقات أبرزها تصفيات كأس آسيا للسيدات».

أما بالنسبة إلى أبرز المواهب التي اكتسبتها في الفترة الحالية بسبب الجلوس فترات طويلة في المنزل، فقالت: «الوضع لم يتغير كثيراً بالنسبة لي، لأنني أصبحت أداوم عن بعد من الساعة السابعة والنصف صباحاً، بينما بسبب عدم خروجي للتدريبات أصبحت أؤدي التدريبات يومياً في المنزل، في المقابل أبرز شيء اكتسبته هو اكتشافي أنني أجيد صناعة الحلوى، خصوصاً أني من عشاق الشوكولاتة، لذلك استغللت حبي لها بصناعة مختلف الحلويات بنكهتها».

ورداً على سؤال حول مشاركتها في بطولة كأس الخليج للصالات واختلافها عن المشاركة في المباريات على العشب الطبيعي، قالت: «الاختلاف ليس كبيراً في الأساسيات، ولكن بالتأكيد كرة الصالات تحتاج إلى التحكم في الكرة بصورة أفضل، والسرعة والمهارة، لذلك الجهاز الفني عمل مع اللاعبات جيداً في الفترة الماضية، ووصلنا إلى درجة عالية من الانسجام».

وتحدثت نوف العنزي عن تجربة احترافها قبل عامين في نادي وادي دجلة المصري، وطموحاتها، فقالت: «كانت تجربة ممتازة بالنسبة لي، وأطمح إلى تكرارها، أما بالنسبة إلى طموحاتي فتركيزي على مواصلة مسيرتي كلاعبة، بينما أعمل في الوقت نفسه من أجل المستقبل، بحصولي على شهادة التدريب (سي) من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشهادة التدريب لكرة الصالات المستوى الأول، كما حصلت على شهادة التحكيم من اتحاد الكرة الإماراتي».

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وكشفت لاعبة «الأبيض» أنها رغم دراستها للهندسة، باتت تعمل في مجال آخر، إضافة إلى عشقها الكبير لكرة القدم، وقالت: «درست هندسة أمن المعلومات رغم صعوبة فترة استكمال دراستي، بسبب احترافي في هذه الفترة في وادي دجلة، بينما بدأت عملي في مجال الموارد البشرية بداية من نوفمبر 2019، وفي الوقت نفسه أعمل على مواصلة مسيرتي في كرة القدم، والوصول إلى مراحل متقدمة سواء كلاعبة أو كمدربة وحكم».

وختمت نوف العنزي تصريحاتها بالحديث عن لاعبها المفضل ومثلها الأعلى، قائلة: «يعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نموذجاً رائعاً يحتذى به، من ناحية مسيرته كلاعب، وصولاً إلى حياته الأسرية وعمله كمدرب، بينما يعجبني أيضاً أداء النجم الإيطالي المعتزل أندريا بيرلو».

- نوف العنزي احترفت قبل عامين في نادي وادي دجلة المصري.

- حاصلة على شهادة التدريب (سي) من الاتحاد الآسيوي.

- «زين الدين زيدان نموذج رائع يحتذى به.. ويعجبني أداء بيرلو».

- «أؤدي التدريبات يومياً في المنزل بسبب الحجر الصحي».