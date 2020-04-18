شكرا لقرائتكم معلول: سعد سمير أول من استقبلنى ورفضت الانتقال للأهلى بقيمة الشرط الجزائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، إنه رفض الانتقال لصفوف المارد الأحمر بقيمة الشرط الجزائى التى كان منصوص عليها فى تعاقده مع الصفاقسى التونسى.

أضاف معلول فى تصريحاته لقناة الأهلي، أن قيمة الشرط الجزائى حينها كانت 500 ألف يورو، لافتًا إلى إنه فضل دخول الأهلي فى مفاوضات مع الفريق التونسى من أجل أن يستفيد من الصفقة، خاصة وأن الصفاقسى صاحب الفضل عليا.

وعن أول تدريب خاضه فى الأهلي، قال على معلول أن سعد سمير كان أول من استقبله فى التدريب، مشيرًا إلى أن سعد سمير المتخصص فى استقبال اللاعبين الجدد.

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

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وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

ويحرص الدولى التونسى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومي في صالة الجيم، وفقاً للحصة التدريبية التي ألزم به رينية فايلر مدرب الأهلي، لاعبي الفريق، ليكونوا على أتم الجاهزية في حالة عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وفضل علي معلول البقاء في مصر رغم توقف النشاط الرياضي، تخوفاً من الحجر الصحي الذي كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً في حالة عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.