شكرا لقرائتكم عماد متعب : مرتضى منصور رحب بضمى للزمالك بعد رحيلى عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم الأهلى الأسبق إنه لم يحدث أي اتصال رسمي بينه وبين الزمالك للانتقال إليه في أي فترة مؤكدا أن ومرتضى منصور رئيس الأبيض رحب بضمه عدة مرات.

أضاف متعب : "أنا أحترم جمهور الزمالك واللعب له شرف كبير ولكنه مستحيل بالنسبة لي حباً وانتماءً للنادي الأهلي".

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وأوضح نجم الأهلى أن عدم اكتمال صفقة انتقاله إلى ستاندرلييج البلجيكي كان بسبب عدم قدرته على تحمل التدريبات الشاقة لشعوره بآلام في الظهر مؤكداً أنه رفض عرضاً إماراتياً مغرياً عام 2010 لرغبته في الرحيل إلى أوروبا.

وتحدث متعب عن علاقته بمانويل جوزيه مؤكداً أنه كان مدربا رائعا ومحترفا وسبق أن عاقبه بالإيقاف لمدة 10 أيام وخصم منه مبلغاً مالياً، كما أن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق له ذكريات رائعة معه وبمثابة والده.