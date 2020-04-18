شكرا لقرائتكم حسين السيد يروي تفاصيل أزمته مع محمود الجوهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أزمته مع الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق لمنتخبنا القومي.

وقال السيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" الجوهري كان يضعني رقم 3 بالنسبة لحراس مرمى منتخب مصر".

وأضاف:" ذهبت للجوهري وأبلغته أنني أريد أن أكون رقم 1 أو 2 على أقل تقدير، ومن بعدها لم يضمني الجوهري للمنتخب".

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وواصل:" الجهاز الفني لمنتخب مصر وقتها أكد أن استبعادي فنياً".

وأنهى حديثه مؤكداً أن من بعد هذه الواقعة قام جميع مدربي منتخب مصر بضمه عدا محمود الجوهري في ولايته الثانية للفراعنة.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز مؤخرًا ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية، التي تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوي والاتحاد السكندري، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض في الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.