شكرا لقرائتكم متعب: أرفض الإساءة لجمهور الأهلى والبعض يحاول صناعة موقف على حسابى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض عماد متعب مهاجم الأهلي المصري السابق، محاولات الوقيعة بينه وبين جماهير القلعة الحمراء مؤكداً أن البعض لا يفصل بين عمله الإعلامي حالياً وكونه لاعبا سابقا بالفريق.
وقال متعب في تصريحات لبرنامج (on spot) بقناة (أون تايم سبورتس 2) إنه لا يقبل أي إساءة للنادي الأهلي أو جماهيره موضحاً أن أكثر ما أحزنه أنه لم يخطئ في حق القلعة الحمراء ولكن البعض حاول صناعة موقف له أمام الجماهير على حسابه.
وأضاف: "جمهور الأهلي له فضل كبير على متعب وخاصة في الفترة التي لم أشارك فيها باستمرار، ولكن أكثر ما أحزنني أن بعض الأشخاص رددوا أنني كنت عالة على الفريق منذ عام 2014 وهو أمر غير صحيح".
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