لجنة الانضباط باتحاد الفروسية تواصل اجتماعاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانضباط التي تختص بالفصل في كافة المنازعات وقضايا انتهاكات سباقات الخيل التابعة لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اجتماعاتها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد؛ وذلك للفصل في القضايا العالقة وإصدار قراراتها وأحكامها بشأنها وفقاً لقواعد وقوانين ولوائح اتحاد الإمارات للفروسية وبما يتوافق مع الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاء عقد الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي والصوتي عن بُعد بناء على توجيهات القيادة الرشيدة للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد؛ للمحافظة على سلامة أفراد المجتمع وجميع المشاركين وتقليل الاختلاط والتجمع.

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شهد الاجتماع: اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد، والأمين العام الدكتور غانم محمد الهاجري، والمستشار محمد سلمان الصابري عضو محكمة الاتحاد الدولي للفروسية ورئيس لجنة الانضباط، وبمتابعة من أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وتم الانتهاء من النظر في ما يقرب من 17 قضية؛ حيث تناولت اللجنة عدة قضايا تنوعت بين قضايا مكافحة المنشطات والمواد المحظورة والمواد المحرمة وقضايا الإساءة للخيول وقضايا الإصابات الخطرة للخيول وقضايا الإساءة إلى أعضاء لجنة التحكيم وقضايا الغش.

وأثنى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على تفهم المدربين وأصحاب القضايا على تعاونهم وشكر رئيس وأعضاء لجنة الانضباط ومن شاركوا فيها على ما يقومون به من جهد مبارك في تسخير التكنولوجيا للتسهيل على كافة المراجعين.