عالم الخيـول يودع الجـواد الأسطوري «شمردل»

أعلنت مزارع دارلي المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن نفوق الفحل العالمي «شمردل» أول أمس الخميس، والذي تم إنهاء حياته بعد معاناة مع مشاكل صحية منذ فترة.

وتوفي الجواد الرائع عن عمر يناهز ال18 عاماً بعد أن وضع بصمته في عمر السنتين والثلاث سنوات بأوروبا، مختتماً سيرته بأربعة انتصارات من الفئة الأولى، وجدد تميزه في عالم الإنتاج كفحل من خلال أبنائه الذين سطروا أروع الانتصارات في المضامير العالمية، وينحدر «شمردل» من نسل الفحل «جاينتس كوزواي» والفرس «هيلسينكي».

ويعد «شمردل» أحد أقوى الخيول في أوروبا؛ حيث أحرز عدداً من الألقاب العالمية لفريق جودلفين مع مدربه الكبير سعيد بن سرور، أبزرها الجينيز الفرنسي والديربي الفرنسي وسانت جيمس بالاس ستيكس في بريطانيا ضمن مهرجان رويال آسكوت عام 2005.

كما نال البطل الأسطوري في نفس العام لقب سباق «الاكليبس ستيكس» في مضمار سان داون في بريطانيا، وعقب اعتزاله تمكن الفحل من إنجاب عدد من الأبطال المميزين؛ أبرزهم: «بلو بوينت» و«بيناتوبو» و«فيكتور لودورم» و«إيرث لايت».

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وأعرب المدرب العالمي سعيد بن سرور عن حزنه الشديد لنفوق «شمردل»، قائلاً: «توج بطلاً في عمر السنتين وأصبح أحد أبرز خيول جودلفين، وقد حصد العديد من الإنجازات، لقد كان جواداً أسطورياً، وتمكن من إنجاب عدد من الأبطال المميزين الذين سيواصلون مسيرة الإنجازات».

وأضاف: «أظهر قدراته الرفيعة في مختلف المضامير، مثلما أظهرها كفحل، وكما كان متألقاً في عالم السباقات فقد نقل هذه القدرات لذريته خلال السنوات الماضية، إنه يوم حزين نودع فيه «شمردل»، مع التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من المختصين في رعايته وتوفير العناية الصحية اللازمة».

وأنهى سعيد بن سرور بقوله: «قدّم نفسه كأحد الفحول المميزة بعد أن أثبت أبناؤه تفوقهم في السباقات العالمية، وسيفقده مجتمع السباقات، لكن العزاء أن سلالته ستواصل المسيرة».