المدفع: مبادرة عدم المساس بالرواتب تخلق مزيداً من الولاء والانتماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه خالد جاسم المدفع نائب رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على دعمه الكبير للرياضة والرياضيين، وعلى دعمه للاستقرار النفسي والأسري لكل الرياضيين بالإمارة بتبنيه مبدأ عدم المساس بمستحقات كافة الرياضيين والعاملين في الحقل الرياضي بالإمارة في ظل الأوضاع الصعبة الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وقال: «هذا ليس بغريب على صاحب السمو حاكم الشارقة، فسموه سباق في الخير وفي دعم كافة فئات المجتمع، وليس غريباً أيضاً على حكومة الشارقة ممثلة في مجلس الشارقة الرياضي الذي استهدف المحافظة على بيئة مستقرة محفزة تسهم في تحقيق مزيد من النجاحات التي تليق بحجم الدعم المرصود وتتناسب مع حجم طموحات دولة الإمارات».

وحرص المدفع على توجيه الشكر الجزيل إلى مجلس الشارقة الرياضي على مساندته ودعمه للرياضة والرياضيين على مستوى الإمارة، وأكد أن هذا سيسهم في خلق مزيد من الانتماء والحرص على التفاني في العمل لتحقيق كل الأهداف المرصودة.