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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يؤجل التجديد لمايكون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أجل النصر السعودي، فتح باب المفاوضات لتمديد عقد مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا «31 عاماً» حتى اتضاح الرؤية من جانب نادي غلطة سراي التركي الذي يمتلك عقد اللاعب حتى يونيو/حزيران 2020 حسب موقع ترانسفيرماركت المختص باللاعبين.
وانتدب النصر مايكون في يناير/كانون الثاني 2019 على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم مقابل 1.7 مليون يورو.
وحسب مصادر مطلعة، فإن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النادي السعودي يرغب في استمرار اللاعب، لكن ذلك يبقى معتمداً على النواحي المالية وسط معلومات أن غلطة سراي دخل على الخط لاستعادة اللاعب بعد تأكد رحيل المدافع الكونغولي كرستيان لوينداما عن صفوفه إلى الدوري الإنجليزي.
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