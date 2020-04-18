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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبـي الريـاضي يطلـق تحـدي الطـواف الافـتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم تحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية ضمن حملة «مضمارك في بيتك» الذي يهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، في إطار مبادرته الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم» التي انطلقت من دبي، ووصلت إلى الملايين في العالم.
ويتضمن التحدي 5 مراحل مختلفة تقام كل مرحلة في يوم منفرد، وتنطلق المنافسات في الساعة الخامسة، مساء يوم غد الأحد، الموافق 19 إبريل/ نيسان الجاري، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 23 إبريل/ نيسان منه.
وتحمل المرحلة الأولى اسم «القدرة» وتبلغ مسافتها 85 كيلومتراً، ويمكن المشاركة فيها من الساعة الخامسة مساء غد الأحد، حتى الثامنة مساء، وتنطلق المرحلة الثانية، بعد غد الاثنين، وتحمل اسم «ند الشبا»، وتبلغ مسافتها 8.2 كيلومتر، فيما تنطلق المرحلة الثالثة، يوم الثلاثاء المقبل، وتحمل اسم «حتا - الحلقة الخضراء»، وتمتد لمسافة 8.5 كيلومتر، وتحمل المرحلة الرابعة اسم «جميرا كايت بيتش» وتقام، الأربعاء المقبل، وتمتد لمسافة 8 كيلومترات، وتقام المرحلة الخامسة يوم الخميس المقبل، وتحمل اسم «حديقة مشرف» وتمتد لمسافة 4.4 كيلومتر.
ويمكن للجمهور من كل الجنسيات ومختلف الأعمار والمستويات البدنية، المشاركة في التحدي من خلال تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية Dubai cycling
، الموجود على كل متاجر التطبيقات للأندرويد، والأبل أي أو إس.
وخصص مجلس دبي الرياضي جوائز للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مجموع مراحل السباق والمقدمة من «سايكل هب».
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