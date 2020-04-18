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كومـان يُعاقـب بسـبب سـيارته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاقب نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني في كرة القدم، لاعب وسطه الفرنسي كينجسلي كومان، لعدم استخدام سيارة آودي، الراعي الرسمي للفريق، خلال تدريباته الأخيرة بحسب ما ذكرت صحيفة «بيلد» المحلية.

ويتعين على لاعبي النادي البافاري الحضور إلى التدريبات بسيارات آودي، صاحب حصة بنسبة 8,33% في النادي، لكن كومان (23 عاماً) فضل سيارة ماكلارين 570 سبايدر المترفة، فتعرض لعقوبة على غرار زميليه نيكولاس زولة، والبرازيلي فيليب كوتينيو، وأيضاً المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش، الذي دفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو في وقت سابق.

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وقال كومان لصحيفة «بيلد» الألمانية: «أعتذر من النادي ومن آودي لعدم الحضور إلى التدريب بسيارة الشركة، يعود السبب إلى تحطم المرآة الجانبية في سيارة آودي التابعة لي».

ويتعين على لاعب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أن يقوم بحصة من التوقيعات للمعجبين في مصنع آودي في اينجولشتات.

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