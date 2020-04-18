شكرا لقرائتكم خبر عن أندية «البريميرليج» تلتزم بإنهاء الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت أندية الدوري الإنجليزي الممتازة «البريميرليج» عن التزامها استكمال الموسم الحالي في حين لم يتطرق ممثلوها إلى إمكانية إنهائه في 30 يونيو المقبل كما كان مرجحاً.
وقال متحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز «نعمل على سيناريوهات معقدة مع مختلف شركائنا وهدفنا أن نكون في وضع نستطيع فيه أن نلعب بأمان بمساندة كلية من الحكومة».
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