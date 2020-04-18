أتلتيكو مدريد يغيب عن «أبطال أوروبا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يشارك أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، حسب ما أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في حالة إلغاء الموسم، أو تقصيره، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لآخر جولة مكتملة إلى دوري الأبطال.

وقال أندريو كامبس، الأمين العام للاتحاد «الاتحاد الإسباني يريد القيام بواجبه في حالة توقف البطولات، وطلب الاتحاد الأوروبي هوية الأندية الإسبانية المشاركة في البطولتين الأوروبيتين الموسم المقبل، واتفقت لجنة مندوبي الاتحاد الإسباني على وضع خطة في ضوء أسوأ السيناريوهات، مثل عدم القدرة على إكمال البطولات بحيث تعرف جميع الأندية السيناريو الجديد الذي تواجهه».

وبعد نهاية آخر جولة في العاشر من مارس/‏ آذار تصدر برشلونة الدوري برصيد 58 نقطة، متقدماً بنقطتين على ريال مدريد، فيما يأتي أشبيلية في المركز الثالث ثم ريال سوسيداد. وسيتأهل خيتافي، وأتليتيكو مدريد، اللذان يحتلان المركزين الخامس والسادس على الترتيب، إلى الدوري الأوروبي.