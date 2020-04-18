شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفاوض بوكيتينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب نادي توتنهام الإنجليزي مدربه المقال من منصبه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بتخفيض راتبه المتفق عليه بعد إقالته؛ بسبب معاناته مالياً إثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي مايل».
وكتبت الصحيفة: إن توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 10.5 مليون دولار، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية؛ بسبب فيروس «كورونا».
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