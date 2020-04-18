تشانج يتنحى عن منصبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أن كبير ممثليها في الصين دريك تشانج تنحى عن منصبه بعد عامين من تعيينه، لقضاء وقت أكبر مع عائلته.

وقال نائب مفوض الرابطة ومسؤول العمليات التنفيذي مارك تاتوم: «نحن ممتنون للمساهمات العديدة التي قدمها دريك لقيادة أعمالنا وزملائنا في الصين، بما في ذلك في وقت التحديات غير المسبوقة».

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وتميزت فترة ولاية تشانج بنمو رياضة كرة السلة والعلامة التجارية للدوري في الصين، وأيضاً بتوتر العلاقات بين الرابطة والحكومة الصينية.

وكانت تغريدة داعمة لاحتجاجات حصلت في هونج كونج في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمدير العام لنادي هيوستن روكتس داريل موري، قوبلت بانتقادات واسعة في الصين، ما أدى إلى خسارة روكتس عقوداً إعلانية مع شركات صينية وتوقف بعض القنوات التلفزيونية عن عرض مباريات الدوري الأشهر لكرة السلة في العالم.