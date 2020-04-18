شكرا لقرائتكم خبر عن فيراري تجدد لفيتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمح الألماني سيباستيان فيتل، أنه ربما يوقع عقداً جديداً مع فريقه فيراري قبل انطلاق الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات المتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.
وينتهي عقد فيتل بطل العالم أربع مرات مع الفريق الإيطالي العريق في نهاية 2020 لكنه يرغب في البقاء.
وقد سبق وأوضح فيراري، أن فيتل يبقى خياره الأول، لكن تقارير إيطالية أشارت إلى أن الفريق يريد تأكيداً من السائق الألماني قبل نهاية إبريل/نيسان الجاري.
وقال فيتل : «هناك فرصة كبيرة لاتخاذ قرار قبل عودة السباقات، لأنه كما يبدو فلا يتوقع إقامة أي سباقات قبل يونيو أو حتى يوليو».
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