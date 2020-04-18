الارشيف / اخبار الرياضه

فيراري تجدد لفيتل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيراري تجدد لفيتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمح الألماني سيباستيان فيتل، أنه ربما يوقع عقداً جديداً مع فريقه فيراري قبل انطلاق الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات المتوقف بسبب أزمة فيروس .

وينتهي عقد فيتل بطل العالم أربع مرات مع الفريق الإيطالي العريق في نهاية 2020 لكنه يرغب في البقاء.

وقد سبق وأوضح فيراري، أن فيتل يبقى خياره الأول، لكن تقارير إيطالية أشارت إلى أن الفريق يريد تأكيداً من السائق الألماني قبل نهاية إبريل/‏نيسان الجاري.

وقال فيتل : «هناك فرصة كبيرة لاتخاذ قرار قبل عودة السباقات، لأنه كما يبدو فلا يتوقع إقامة أي سباقات قبل يونيو أو حتى يوليو».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيراري تجدد لفيتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا