شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون بالكمامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترح أخصائي علم الفيروسات والأوبئة البلجيكي مارك فان رانست، الذي تستعين به حكومة بلاده في مواجهة مخاطر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، على لاعبي كرة القدم في بلاده الاستعانة بالكمامات خلال مباريات الدوري المحلي في حال استئناف النشاط.
وقال فان رانست لصحيفة «لو سوار» البلجيكية، إن «إحدى السبل التي يجب النظر فيها هو ارتداء الكمامات خلال لعب كرة القدم».
وأضاف «بالطبع، لا شك في أن الأقنعة التي يرتديها الجراحون غير مناسبة على الإطلاق. هناك على شبكة الإنترنت كمامات مضادة للتلوث التي يمكن ارتداؤها من قبل لاعبي كرة القدم الأمريكية، أو راكبي الدراجات. إنها مريحة أكثر».
وكانت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم قررت الأسبوع الماضي، تأجيل البت بقرار إنهاء الموسم الحالي تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبون بالكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.