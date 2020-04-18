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لاعبون بالكمامات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترح أخصائي علم الفيروسات والأوبئة البلجيكي مارك فان رانست، الذي تستعين به حكومة بلاده في مواجهة مخاطر تفشي وباء ، على لاعبي كرة القدم في بلاده الاستعانة بالكمامات خلال مباريات الدوري المحلي في حال استئناف النشاط.

وقال فان رانست لصحيفة «لو سوار» البلجيكية، إن «إحدى السبل التي يجب النظر فيها هو ارتداء الكمامات خلال لعب كرة القدم».

وأضاف «بالطبع، لا شك في أن الأقنعة التي يرتديها الجراحون غير مناسبة على الإطلاق. هناك على شبكة الإنترنت كمامات مضادة للتلوث التي يمكن ارتداؤها من قبل لاعبي كرة القدم الأمريكية، أو راكبي الدراجات. إنها مريحة أكثر».

وكانت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم قررت الأسبوع الماضي، تأجيل البت بقرار إنهاء الموسم الحالي تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل.

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